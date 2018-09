Sfida tv, Salvini batte Di Maio a colpi di share

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La prima è sempre la prima. Sia alla Scala, sia in una trasmissione tv. Tanto più se si tratta di un talk in una giornata infuocata dal punto di vista dei competitor. Giovanni Floris ci teneva a cominciare alla grande dopo la precedente stagione molto positiva dal punto di vista degli ascolti. Una settimana fa, senza di lui, Bianca Berlinguer aveva addirittura fatto il 7%, almeno tre punti in più rispetto alla media standard. Ma non c'erano la Champions League su Sky e soprattutto Temptation Island Vip su Canale 5, la prima puntata condotta da Simona Ventura, con la presenza, tra gli altri, di Valeria Marini e l'ex marito Stefano Bettarini. Stavolta invece dalla Berlinguer non c'era Barbara d'Urso (stoppata dalla Rai).Alla ripartenza Floris ha fatto il colpaccio: è riuscito a portare in studio sia Luigi Di Maio sia Matteo Salvini, in due interviste separate che hanno accompagnato il telespettatore di diMartedì per oltre un'ora. Gli ascolti lo hanno premiato: un milione e 377 mila spettatori di media e 6,6% di share dalle 21:14 alle 24:03. Con un bel + 291mila e 3,42% rispetto alla prima della scorsa stagione che nel corso delle puntate lo ha portato spesso in doppia cifra.Ebbene entrambi i due leader politici sono andati alla grande. Ha cominciato Di Maio, in onda dopo 5 minuti dall'inizio del programma. Il suo faccia a faccia con Floris è durato circa 24 minuti. Non un minuto in più perché il leader dei Cinque Stelle doveva partire in missione per la Cina. L'indice share indicava il 3% quando Di Maio si è accomodato in studio. Tempo 5 minuti e si è passati al 6%. Tra il 10' e il 15' lo share ha si è avvicinato al 7%, superato nei minuti successivi fino al 7,2% ottenuto in chiusura dell'intervista.Dopo gli 11 minuti di Gene Gnocchi è toccato a Matteo Salvini. Il ministro ha preso la linea al 7% per poi far salire lo share fino al 9,5% dopo 20 minuti. Una crescita continua nei 40 minuti di intervista, la prima parte one to one con Floris, poi dibattito anche con Aldo Cazzullo e Maria Latella. Come Salvini ha lasciato lo studio lo share è precipitato al 5%. Alla fine la media spettatori per Di Maio è stata: 6,8% di share e un milione e 700 mila spettatori. Salvini ha fatto meglio con una media di 2 milioni di spettatori e il 9% di share.riproduzione riservata ®