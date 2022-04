Salone delle Meraviglie, le anticipazioni: Federico Fashion Style rifà il look a due clienti «speciali»

Salone delle Meraviglie, anticipazioni: torna il doppio appuntamento di Federico Fashion Style che apre le porte dei suoi saloni di bellezza, lo storico di Anzio e il nuovo negozio di Napoli. Ad attenderlo una schiera di nuove, veraci ed esigentissime frequentatrici, che da tempo attendevano l’arrivo dell’hair-stylist nel capoluogo partenopeo, armato di tutta la sua creatività.

Leggi anche > Isola 2022, bestemmia in diretta: Silvano dei Cugini di Campagna espulso. Mediaset: «Inaccettabile»

Federico Fashion Style torna con un nuovo doppio appuntamento del Salone delle Meraviglie 5. Il programma cult, realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, vi aspetta su Real Time (Canale 31) venerdì 8 aprile alle 22:40 e alle 23:10.

Ecco le anticipazioni dei prossimi due episodi.

Nel primo episodio: mentre Federico è impegnato nel salone di Napoli, ad Anzio arrivano Miriam e Roberta, due storiche clienti. Nonostante debbano solamente fare una piega e un colore, non hanno intenzione di affidarsi a qualcuno che non sia Federico e decidono quindi di raggiungerlo a Napoli. Intanto nel salone partenopeo Federico conosce Rita e Isabella: la prima è un’insegnante di danza che ha sacrificato la carriera per la famiglia; la seconda è una donna che deve subire un importante intervento e che vuole cambiare look prima di affrontare un periodo complicato. L’arrivo di Miriam e Roberta scatena la gelosia di due clienti napoletane che non apprezzano questo sconfinamento nel loro territorio e Federico dovrà fare da paciere tra le due fazioni.

Nel secondo episodio, in onda questa settimana: ci sono giornate in cui 24h a Federico non bastano: la sua fitta agenda prevede per oggi sia il lavoro sulle clienti di Anzio, sia sopralluoghi, telefonate e decisioni da prendere per i lavori del nuovo salone che devono necessariamente andare avanti. Conosceremo due clienti molto diverse tra loro: Sophie e Paola. La prima è una stravagante ballerina di burlesque che ha spinto la seconda, una ragazza semplice e meno vanitosa, a provare un cambio look da Federico. Nel salone anche due clienti “vip”: Carlotta e Nello, ragazzi di Anzio e Nettuno noti per la partecipazione ad alcuni reality televisivi. Tutti gli impegni saranno rispettati e per chiudere la giornata un piacevole fuori programma: una cena fuori con Letizia e la piccola Sophie!

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA