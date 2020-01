Rai, l'Ad Salini formalizza le proposte per le direzioni di rete: via Teresa De Santis da Rai Uno

Teresa De Santis non sarà più direttore di Rai Uno. Al suo posto Stefano Coletta, che andrà anche a dirigere l'Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità, SilviaCalandrelli a Rai3 e alla direzione Cultura, Franco Di Mare all'Intrattenimento del day time, Angelo Teodoli alCoordinamento generi, Duilio Giammaria ai Documentari, Eleonora Andreatta alla direzione Fiction, Luca Milano alla direzioneRagazzi: queste le proposte di nomina, a quanto apprende l'ANSA, formalizzate dall'ad Rai Fabrizio Salini in vista del cda didomani.





Per i New Format si farà il job posting, mentre saràassegnata in seguito la direzione Approfondimento. Alla guidadella Distribuzione, altra figura chiave prevista dal pianoindustriale, sarà indicato Marcello Ciannamea. Lunedì 13 Gennaio 2020, 14:29

