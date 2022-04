Sal Da Vinci, chi è l'ospite di "Oggi è un altro giorno" su RaiUno

Sal Da Vinci ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno.

Sal Da Vinci, chi è l'ospite di "Oggi è un altro giorno"

Sal Da Vinci, vero nome Salvatore Michael Sorrentino è nato New York il 7 aprile 1969, figlio di Mario Da Vinci è un cantante e attore italiano. La sua carriera discografica inizia giovanissimo, quando nel 1976 incide in duetto con il padre la canzone Miracolo 'e Natale di Alberto Sciotti e Tony Iglio. L’anno successivo debutta in teatro con lE sceneggiate Caro papà e Senza mamma e senza padre. Nel 1978 fa il salto sul grande schermo con Figlio mio sono innocente, a cui seguono Napoli storia d'amore e di vendetta e Montevergine.

Nel 1982 registra il primo album O guappo nnammurato per l'etichetta La Canzonetta Record, dove oltre a canzoni appartenenti al repertorio classico napoletano, incide gli inediti Lettera a Napoli e Meglio ca 'o ssaje di Alberto Sciotti e Tony Iglio. Nel 1984 è protagonista del film musicale Il motorino di Ninì Grassia e nel 1986 partecipa al fianco di Carlo Verdone e Alberto Sordi al film Troppo forte, nel ruolo di Capua. Nel 1992 prende parte al concorso canoro Una voce per San Remo all'interno del contenitore domenicale Domenica in con Toto Cutugno e Alba Parietti. Nel 1994 partecipa alla seconda ed ultima edizione del Festival italiano di musica classificandosi al primo posto con la canzone Vera, hit del primo album pubblicato dalla Ricordi, Sal Da Vinci.

Nel 1995 canta in presenza di Papa Giovanni Paolo II nella conca di Loreto, la canzone in latino Salve Regina di Francesco Palmieri, davanti a oltre 450 000 giovani presenti.

Nella sua carriera il cantante ha inciso circa trenta album, l’ultimo del 2021 intitolato Siamo gocce di mare. Tra i brani più famosi Vera, con cui ha vinto nel 1994 il Festival italiano, e Non riesco a farti innamorare, canzone con cui ha chiuso al terzo posto il Festival di Sanremo del 2009 dietro a Povia e Marco Carta.

Con diversi lavori teatrali alle spalle, Sal è stato motlo presente anche in tv con programmi come Volami nel cuore (Rai 1, 2008), IBand (La5, 2018), Made in Sud (Rai 2, 2020), Koprifuoco 2.1 (Canale 21, 2021) e Star in the Star (Canale 5, 2021).

