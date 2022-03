Putin e la Russia contro Peppa Pig: la decisione del giudice che ha sorpreso tutti

Putin e la Russia contro Peppa Pig. In ritorsione per le sanzioni, Mosca se la prende con il famoso cartone animato amato dai bambini. Un tribunale russo stabilisce infatti che l'immagine del popolare personaggio dei cartoni animati può essere usata liberamente, senza rispettare i diritti legati al copyright, in Russia senza alcuna punizione, nonostante una battaglia legale in corso. Lo riporta il Daily Mail.

Entertainment One, la società a cui fa capo Peppa Pig e che ne controlla i diritti, ha infatti una causa contro un imprenditorie russo che ha disegnato la sua versione del personaggio dei cartoni in violazione, secondo l'azienda, del copyright. Nel motivare la sua decisione, il giudice ha fatto riferimento alle «azioni ostili degli Stati Uniti e di altri paesi stranieri». La decisione della giustizia russa preoccupa perché potrebbe aprire la strada ad abusi massicci del copyright.

Domenica 13 Marzo 2022

