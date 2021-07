Rtl 102.5 si conferma la più ascoltata. Cresce RaiRadio2

RTL 102.5 si conferma leader degli ascolti radiofonici con 6 milioni e 396mila ascoltatori nel giorno medio sulla base dei dati TER

Ma c’è da registrare l’ottima crescita di RaiRadio 2 che nei primi sei mesi del 2021 è cresciuta del 22% in share, del +12% nel giorno medio rispetto al primo semestre del 2019 e del +14% sul secondo 2020, superando i 2.8 milioni di ascoltatori nel giorno medio.

Un semestre che ha anche visto Rai Radio2 confermarsi prima tra tutte le Radio nazionali iscritte a TER per numero di interazioni su Facebook (3.12 milioni) e per visualizzazioni video (41 milioni). Anche su Instagram Rai Radio2 ha visto crescere le interazioni con il pubblico (+20% rispetto al I semestre 2020), entrando così nella top 5 dei profili Instagram con più interazioni tra tutte le Radio Nazionali iscritte a TER.

“Rai Radio2 è la radio che sempre di più si ascolta, si guarda e si condivide: con una strategia nativamente crossmediale che integra in un unico flusso produttivo la Radio, la Visual Radio su Rai Play, la Televisione, i Social, le piattaforme di streaming e gli eventi sul territorio”, sottolinea il direttore Paola Marchesini.

«Come è noto, la Rai ha avviato da tempo una ricerca riservata degli ascolti basata su meter – commenta Roberto Sergio, direttore della Radiofonia di via Asiago – e per la prima volta possiamo dire che i dati Ter vanno nella stessa direzione di quelli in nostro possesso, anche se ancora sottostimati. Evidentemente la crescita reale dei nostri ascolti è stata così forte che anche una ricerca basata sul ricordo come quella Ter l’ha registrata”.

