Rovazzi e "La Mia Felicità" ospite a Sky Tg24

Fabio Rovazzi si racconta. E lo fa come ospite della nuova puntata di Stories, ciclo di interviste ai protagonisti dello spettacolo di Sky tg24. L'appuntamento è per questa sera alle ore 21 con Rovazziland, un intervista a tutto tondo - fatta dal Direttore della testata Omar Schillaci - in cui l'artista racconterà di se, dai primissimi passi del suo successo sino ad oggi, aprendosi al pubblico e racontando i suoi momenti più personali, la sua vita, i suoi progetti futuri.

L'occasione è il lancio del suo ultimo singolo La mia Felicità in featuring con Eros Ramazzotti. Non è la prima volta che l'artista collabora con cantanti di successo, da Loredana Bertè a Gianni Morandi, da Albano a J -Ax fino a Emma Marrone, i suoi successi sono stati un mix di voci italiane d'impatto, sempre accompagnati da video estremamente creativi, che portano quasi in una realtà alternativa, in un viaggio avventuroso.

Lo stesso vale per il suo ultimo lavoro: "volevo cercare un modo – ha detto - per raccontare quello che abbiamo vissuto negli ultimi tempi, senza però scadere nel drama. Per riassumerlo brevemente, il video parla di alcune creature che sono arrivate sul nostro pianeta dentro un asteroide che ha ucciso tutti i dinosauri, che hanno preso possesso del centro della terra e da questo, con il loro canto, regolano la felicità del mondo. Nel video una di queste creature è stata rapita, io devo salvarla e riportarla al centro della terra per stabilire la felicità nel mondo. E ad aiutarmi in teoria ci dovrebbe essere Eros, che però è in vacanza e non ha nessuna voglia di farlo”.

Nell'intervista Rovazzi racconterà i sui primi passi, il lancio del suo primo video - singolo Andiamo a comandare che l'ha consacrato nel mondo dello spettacolo e l'ha reso popolare e amato da tutti, da più grandi ai più piccini.

"Facevo il videomaker – ha spiegato -, video per locali e serate, per poi passare col fare videoclip musicali. Nel frattempo ho iniziato a scrivere cose per personaggi del web che facevano video divertenti su Facebook. Ad un certo punto mi sono detto di provare anche io i video, visto che li scrivevo e funzionavano. Così ho aperto la mia di pagina e iniziato proprio con dei video che hanno ottenuto un discreto successo, fino all’arrivo del duo di produttori Merk & Kremont che mi hanno chiesto un video musicale, facendo però un baratto, visto che non avevano soldi: io ho fatto il video e loro la base sulla quale ho cantato. È da lì che nasce Andiamo a comandare, grazie al quale c’è stato un boom."

Nel suo ultimo lavoro Rovazzi racconta questi due anni cercando di esprimere nel migliore dei modi la "sua" Felicità, come ha vissuto la pandemia e le emozioni provate. Nell'intervista non mancheranno momenti di commozione, visto che lo stesso artista ha dovuto dire addio al suo amato nonno, morto di Covid, al quale era profondamente legato.Sui progetti futuri il cantante - filmaker non esclude la possibilità di entrare nel mondo delle serie:"ne ho scritte due, anche se non le abbiamo mai sviluppate. Sono lì. Una è molto interessante, mentre l’altra è solo un incipit che comunque potrebbe non essere male", ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA