Rosy Abate non deve morire, la rivolta del pubblico cambia il finale

Rosy non deve morire. Si potrebbe sintetizzare così la mobilitazione dei fan di Rosy Abate, che alla notizia della possibile morte del personaggio interpretato da Giulia Michelini hanno letteralmente sommerso di email la Taodue, che produce la serie, perché evitasse l’uscita di scena della “regina di Palermo”.



Tanto che il produttore, Pietro Valsecchi, ieri, ha spiegato che il “mail bombing” lo ha convinto a rimettere mano al finale, in onda venerdì 11 ottobre in prima serata su Canale 5. «Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata – ha assicurato – Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto: lo vediamo dai dati di ascolto Auditel, dai record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi 3 milioni), dall’enorme riscontro sui social. E di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti».



La voce sulla dipartita di Rosy si è sparsa dopo che Vittorio Magazzù, che ne interpreta il figlio Leonardo, ha svelato a Verissimo che nel finale di stagione «morirà qualcuno di importante». Considerando che in quella puntata la protagonista si troverà faccia a faccia con il mafioso Costello, il suo peggior nemico, i fan hanno subito pensato che a rimanere uccisa potesse essere proprio lei. Tanto più che qualche settimana fa, sempre nella trasmissione condotta da Silvia Toffanin, la stessa Giulia Michelini ha ammesso di essere «affaticata» e di voler «fare altro». «Per me Rosy è un personaggio che ha un arco conclusivo in questa serie, vorrei lasciare un bel ricordo» ha detto. Ma Rosy non deve morire, è ormai chiaro. Esattamente come Misery, è condannata a sopravvivere. Martedì 8 Ottobre 2019, 07:15

