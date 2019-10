«Rosy Abate non deve morire»: fan in rivolta, e la produzione rimonta il finale

Giulia Michelini confessa:

: migliaia di fan stanno bombardando di mail le caselle di posta della Taodue, la casa produttrice della seconda stagione di Rosy Abate, la fiction campione di ascolti su Canale 5 interpretata da Giulia Michelini. Così la produzione sta pensando ad un finale diverso: «Stiamo rilavorando al montaggio dell'ultima puntata di Rosy Abate, ma per favore ora non inondatemi più di messaggi», ha detto il produttore, rispondendo ai fan.«Di fronte a tanto affetto ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti. Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all'ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà», ha detto il produttore parlando all'agenzia Adnkronos.