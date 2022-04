'Revolution, scopri i tuoi colori': Rossella Migliaccio da domani su Real Time con un nuovo programma

Imparare a riconoscere la bellezza naturale e a valorizzare le nostra unicità. La lezione di Rossella Migliaccio diventa un programma televisivio su Real Time.

Rossella Migliaccio nel suo nuovo programma 'Revolution, scopri i tuoi colori'.

Rossella Migliaccio, il nuovo programma su Real Time

Ogni sabato, dal 9 aprile, alle 15:50, l'image & color expert ci accompagnerà nel viaggio di 'Revolution, Scopri i tuoi colori', una produzione Next Studios, la content agency del gruppo Next 14 per Discovery Italia, che aiuterà le persone a scoprire capi e colori che esaltano le proprie caratteristiche personali, mettendo finalmente al centro l’unicità dell'individuo e non uno standard omologato.

Un emozionante viaggio che, a partire dal guardaroba degli ospiti, racconta un percorso di scoperta e autoconsapevolezza. Rossella Migliaccio, imprenditrice e autrice del bestseller 'Armocromia', con il supporto di alcuni professionisti beauty metterà ordine nella vita degli ospiti del programma, stimolandoli ad avere un nuovo approccio verso se stessi e verso la propria immagine.

«Non è il corpo che deve adattarsi all’abito, ma viceversa» spiega l'esperta. L'Armocromia è una disciplina affascinante che, a partire dalle caratteristiche naturali di pelle, occhi e capelli, permette di scoprire la palette di colori più valorizzante, per uno shopping più consapevole, efficace e quindi sostenibile.

Primo fondamentale step della consulenza d'immagine, si basa sull’analisi di quattro variabili: il sottotono, il valore cromatico, il contrasto e l’intensità, elementi che insieme determinano l'appartenenza a una determinata "stagione armocromatica". Winter, Autumn, Spring e Summer: a seconda del proprio mix pelle-occhi-capelli, ognuno di noi appartiene a una delle quattro stagioni dell'Armocromia, a cui corrisponde una palette di "colori amici" tutti da scoprire. Vero e proprio fenomeno di costume, i primi studi di questo tipo nascono nella Hollywood degli Anni 30, quando il cinema è passato dal bianco e nero al colore.

«L'armocromia può rivoluzionarci la vita, non solo l'immagine: il primo passo di un processo più ampio che riguarda noi stessi» spiega l'esperta. «Mettere un po' di ordine nel guardaroba non è solo una questione di immagine, ma un viaggio per rivivere la nostra storia e iniziarne una nuova. Lasciare andare ciò che non ci rende felici e fare spazio a ciò che ci valorizza e ci fa stare (davvero) bene: è questa la missione, non impossibile, di Revolution! Un programma in cui non si "trasformano" le persone, ma si (ri)scopre la bellezza che c'è in ognuno di noi».

