Rossella Brescia a Oggi è un altro giorno: «Quello scherzo a Gina Lollobrigida, non le ho mai detto la verità...»

Rossella Brescia ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La ballerina e conduttrice ripercorre la sua carriera, che ha spaziato da un ambito all'altro, con grande successo: «Da bambina sognavo di diventare come Carla Fracci, poi ebbi la fortuna di lavorare con lei».

Liliana Segre: «Mio zio si è sposato in camicia nera; Chiara Ferragni molto umile, per me come una nipote»

Rossella Brescia e lo scherzo a Gina Lollobrigida

Dopo gli esordi nella danza e nel mondo dello spettacolo, Rossella Brescia è diventata una conduttrice di successo, in radio come in tv. Ed è proprio in radio, a Rds, che Rossella Brescia si era resa protagonista di un clamoroso scherzo telefonico a Gina Lollobrigida. «Sono sempre stata una buona imitatrice, tra i miei cavalli di battaglia c'erano Mara Venier e Sophia Loren. Proprio per questo, giocando sulla rivalità presunta con Gina Lollobrigida, decidemmo di farle questo scherzo» - racconta l'ospite di Serena Bortone - «Avevo pensato: "Ma figurati se ci casca". E invece c'era cascata. Non le ho mai detto la verità, glielo dico ora: Gina, era uno scherzo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA