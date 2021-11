Rossano Rubicondi, i genitori a Pomeriggio 5: «La verità sulla sua morte è diversa, aveva un tumore al fegato»

La notizia della morte di Rossano Rubicondi ha sconvolto tutti. Proprio tutti, anche i genitori, Claudio e Rosa, che non sapevano niente della malattia di loro figlio e la notizia li ha scioccati proprio perché era una cosa inaspettata. Un fulmine a ciel sereno che gli ha fatto crollare la terra da sotto ai piedi. E oggi, insieme a Barbara D'Urso, hanno fatto chiarezza sulla morte del figlio. Nessun tumore alla pelle, ma un tumore al fegato con il quale combatteva da un anno.

«La notizia ci ha distrutti. Noi non sapevamo niente. Non sapevamo niente della malattia di Rossano e questa cosa ci ha lasciato senza parole. Ci hanno chiamati dall'America per informarci della morte di Rossano e ci hanno detto come sono andate realmente le cose».

«Rossano stava entrando in doccia e una vena nel polmone è scoppiata, quindi ha perso i sensi e ha battuto la testa nella vasca. È rimasto lì, da solo, per ore». La voce si rompe e la commozione prende il sopravvento. Parlare della morte del figlio è la cosa più dolorosa che possa capitare.

«Rossano, cercando di usare un po' di lucidità, credo non ce l'abbia voluto dire per proteggerci, per non farci preoccupare, ma noi avremmo voluto saperlo per poterlo aiutare. Sappiamo che Ivana Trump lo ha aiutato in tutto e per tutto, a livello economico-sanitario, ma noi siamo i genitori... avremmo voluto saperlo. Noi siamo grati a Ivana perché non stavano più insieme da 15 anni, ma lei non ha esitato ad aiutarlo e quindi condivideremo le ceneri con lei. La ringraziamo molto per averlo aiutato in un momento, un anno, che deve essere stato molto difficile per quel tumore al fegato di cui nessuno sapeva niente se non proprio lei».

