Ronn Moss, l'ex Ridge di Beautiful a Verissimo: «Ecco perchè ho deciso di lasciare lo show»

Ronn Moss, l'ex Ridge di "Beautiful" a "Verissimo"

Ronn Moss ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale Cinque. Ronn Moss ha vestito per 25 anni i panni di Ridge nella storica serie televisiva americana “Beautiful”: «Da ragazzo ero molto timido e introverso – ha raccontato - Ero una persona strana, come i musicisti che stanno spesso da soli. Non socializzavo molto ma questo non mi ha impedito di diventare attore. Di Beautiful mi mancano i rapporti personali con gli attori, la produzione, il cast e tutte le altre numerose persone che lavoravano con noi. Quello di cui non sento la mancanza invece è proprio l’impegno quotidiano perché era molto serrato e impegnativo. E’ stato comunque divertente come attore stare in quella posizione, nel complesso è stato un viaggio fantastico di cui vado molto fiero».

Ronn Moss, oggi musicista e attore, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di lasciare la serie all’apice del successo: «Era arrivato il momento di lasciare Beautiful. In quel periodo sono successe molte cose e non erano coincidenze. Una è stato un brutto incidente d’auto in cui siamo stati coinvolti con mia moglie. Dopo lo scontro ho fatto molto fatica a ricordare i dialoghi dello show ed è stato un problema, quindi ho cominciato a capire che dovevo prendermi una pausa. Ho poi ascoltato l’universo, il mio istinto che mi diceva di cambiare strada. E’ stato difficile lasciare qualcosa con cui avevo tanta familiarità, ma dovevo intraprendere percorsi più creativi, con la musica…».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 18:34

