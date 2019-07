Romolo + Giuly fa il pieno di guest star. Dopo Carlo Conti arrivano Luciana Littizzetto e Giobbe Covatta

Lorella Cuccarini controBarbara d'Urso: la frecciatina​

Mercoledì 24 Luglio 2019, 15:59

La Guerra mondiale italiana non si ferma e continua ad arruolare importanti. Sono in onda da oggi, sui canali FOX, i promo della seconda stagione diin onda in prima visione assoluta dal 16 settembre alle 21.15 su FOX (canale 112 di Sky).con la partecipazione diche interpreta Dio ea nei panni di Carlo Marzo.Nei promo in onda da oggi Romolo, (Alessandro D'Ambrosi), durante la sua fuga da Roma, si imbatte in Carlo Marzo, l'ultimo dei comunisti, interpretato dall' attore e scrittore comico Giobbe Covatta. Mentre un'ironicaè Dio, che nonostante i suoi poteri, ammette dispiaciuta davanti a un Romolo disperato che neanche lei sarebbe in grado di salvare l'Italia, lasciando così intravedere una guerra italiana sempre più accesa alla quale nemmeno Dio in persona è in grado di porre fine.Mentre nella prima stagione, il tormentato amore trasembrava potesse essere l’unico modo per riunificare Roma e salvarla dalla Guerra Mondiale Italiana, in questavedremo un conflitto ancora vivo e sempre più estremo. Ironia e sarcasmo sono gli ingredienti principali di questa seconda stagione, enfatizzati come sempre dai suoi personaggi sempre più fuori dagli schemi che ben rappresentano i luoghi comuni e le contraddizioni del nostro Paese.Con l'esplosione del Vesuvio, approfittando della confusione, milanesi e napoletani hanno conquistato la Città Eterna e l’Italia è stata divisa in due da un governo federalista. Romolo (Alessandro D’Ambrosi, Un medico in famiglia) e Giuly (Beatrice Arnera, Tini: la nuova vita di Violetta, Addio fottuti musi verdi, Non c’è campo) e i loro ex fidanzati Giangi (Niccolò Senni, Preferisco il paradiso, Come tu mi vuoi, Tonno spiaggiato) e Deborah (Ludovica Martini, Pink Different, Poveri ma ricchissimi), dovranno mettere da parte i loro conflitti personali e le loro rivalità territoriali per fuggire insieme in un luogo lontano e nascosto, dove non potranno essere trovati da Don Alfonso (Fortunato Cerlino, Gomorra) e Giorgio Mastrota (nei panni di un malefico sé stesso).Nel cast anche(Nove lune e mezza, Sconnessi) nella parte di Olimpia Copulati, la volubile mamma di Giuly;(La meglio gioventù) nei panni di Anna Montacchi l’agguerrita mamma di Romolo; David Pietroni e Matteo Nicoletta i fidati amici di Romolo; Nunzia Schiano nel ruolo di Donna Assunta. “mammà’ di Don Alfonso (Benvenuti al Sud, Dogman), Federico Pacifici alias Arfio Montacchi (Non uccidere, La linea verticale); le star del web Martina Cacciola e Le Coliche e la partecipazione straordinaria di(Boris, Così è la vita).(Sconnessi, Nove lune e mezza) e la partecipazione dinei panni di sé stesso.La seconda stagione di Romolo+Giuly-La Guerra mondiale Italiana (10 episodi da 30’), andrà in onda in prima tv assoluta il 16 settembre alle 21.15 su FOX (canale 112 di Sky).