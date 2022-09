Romina Power: «Non riuscivo più a camminare». Poi la confessione: torno a vivere in Puglia, ma non per Albano

di Angela Casano

Romina Power ospite a Verissimo. L'ex moglie di Albano Carrisi, ai microfoni del programma di Silvia Toffanin ha svelato dettagli inediti sull'estate trascorsa in Messico e su alcuni progetti futuri: la 70enne ha annunciato, infatti, di essere tornata a vivere stabilmente in Italia, nel Salento. Romina si racconta col sorriso, anche se nell'ultimo periodo ha dovuto fare i conti con dei problemi di salute.

L'intervento al ginocchio

«Sono in una fase di recupero per i problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno», Romina Power confessa di essersi sottoposta ad una dolorosa operazione, necessaria per tornare a camminare come prima. Poi ha continuato: «La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando».

«Si torna sempre dove si lascia il cuore»

Dopo aver trascorso un'estate da sogno in Messico con la sua famiglia d'origine, Romina Power ha svelato al grande pubblico di essersi definitivamente trasferita nel bel Paese, in Puglia. La decisione, come ha riferito l'artista americana ai microfoni di Canale 5, non ha nulla a che vedere con l'ex Albano Carrisi, che vive a Cellino San Marco con la compagna Loredana Lecciso. Romina a proposito della Puglia, paese che ama, ha detto: «Si torna sempre dove si lascia il cuore».

