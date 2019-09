Domenica In, Romina Power: «Non vorrei vaccinare i miei nipoti». Cristel la gela in diretta

di Silvia Natella

Troppi vaccini ? #RominaPower dovresti tacere o meglio contare fino a 30000 prima di lanciare messaggi inaccettabili. Per fortuna tua figlia ha più senno di te. I #vaccini non sono una opinione così come non lo è la sicurezza del genere umano. @RominaPowerOFC @RaiUno #DomenicaIn pic.twitter.com/cxiOHeIi9j — RV (@rrtvln) September 15, 2019

Domenica 15 Settembre 2019, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la prima puntata della nuova stagione televisiva di torna a rispondere alle domande dell'amicaIn collegamento la figlia, mamma bis da un mese, commenta le clip e i momenti più importanti della loro famiglia. C'è però un momento che ha scatenato il dibattito sui social. La cantante ha dichiarato di essere contraria ai«Essere nonna è bello. Questi esseri sono come degli angeli, ma è anche frustrante. Non puoi decidere nulla, fanno tutto i genitori», spiega dopo aver raccontato della nascita della seconda nipotina. Il riferimento è ai vaccini, «troppi» per la Power. A quel punto interviene la figlia:Quando parla della mamma«Nonna Romina è molto hippy, non so se lascerei i miei figli da soli con lei, non so come sono sopravvissuta io. Non ho mai visto mia mamma ogni singolo giorno. Meglio così, puntiamo più sulla qualità che sulla quantità. Se devo pensare alle cose più concrete le faceva tutte nonna Jolanda... A parte gli scherzi ha sempre messo la famiglia prima della carriera e ha fatto tante rinunce».Romina ammette di essere single, ma prima regala un siparietto divertente al pubblico: «Da un po' di tempo ho una compagna. Stiamo molto bene, facciamo lunghe passeggiate insieme. Lei mi capisce al volo. La volevo portare qui per farla conoscere». E poi mostra la foto della sua cagnolina.Sulla vita sentimentale aggiunge: «Non c'è fidanzato. Sono ancora single, tutti mi vogliono ma nessuno mi piglia... A me piace la solitudine perché nel silenzio trovo l'ispirazione o per scrivere o per dipingere».Paradossale il momento in cui Romina riabbraccia l'ostetrica che ha fatto nascere tutti i suoi figli: «Credevo fosse morta». E invece la donna è viva ed entra in studio tra le risate del pubblico e della conduttrice.