Roma, location blindata di “The New Pope”: Sorrentino gira e fuma davanti al Quirinale

Pomeriggio inoltrato, il sole comincia a tramontare. Eppure, quando il “cardinale Gutierrez” (che ha il volto dell’attore spagnolo Javier Cámara) esce dal blindatissimo set montato all’interno di palazzo Rospigliosi, abbiamo la conferma di essere nel posto giusto: la location in cui stanno girando The New Pope, la serie Sky/Hbo diretta da Paolo Sorrentino.

Dopo il successo di The Young Pope, Sorrentino, vincitore del premio Oscar e Golden Globe per il miglior film straniero, si mette dietro alla macchina da presa per una seconda stagione: stando alle indiscrezioni però non si tratterà della classica e canonica prosecuzione della storia narrata in The Young Pope. La certezza invece è la conferma di Jude Law, cui si è aggiunto un altro celebre attore hollywodiano: John Malkovich.

L’addetto ai costumi entra ed esce continuamente dal set, trasportando abiti talari o porporati. Nelle attese fra una scena e l’altra poi fa capolino anche una classica figura ricorrente in tutti i set di Sorrentino, tanto da essere protagonista anche nelle imitazioni del regista che fa Maurizio Crozza: una suora di colore, che esce a fumare sedendosi, con la sua tunica grigia, su uno scooter parcheggiato nel cortile davanti alle Scuderie del Quirinale.

Ma non è l’unica che fuma sul set. Uno degli assistenti alla regia entra ed esce continuamente per svuotare un’elegante posacenere, quasi fosse la sua unica mansione. E infatti all’imbrunire esce anche lui: Paolo Sorrentino, a fumarsi uno dei suoi celebri sigari. Gli uomini della security e lo staff della produzione non ci permettono di avvicinarci, ma ci avvertono che è inutile aspettare Jude Law e John Malkovich: non ci sono. I due attori infatti hanno girato ieri e sono già ripartiti, Jude Law per Londra, John Malkovich non ci dicono per dove.

Intanto però le domande lasciate in sospeso da The Young Pope alla fine del decimo e ultimo episodio sono diverse: qual è il vero senso dell’omelia di Papa Pio XIII? E quali le sue vere condizioni di salute, dopo il suo malore in chiusura di prima stagione?

Di certo in The New Pope sul set, oltre a Malkovich e Law vedremo anche gli italiani Stefano Accorsi, Silvio Orlando e Massimo Ghini.

