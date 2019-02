Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha avuto la sua seconda figlia, Alma, da poche settimane, maè tornata subito in grande forma. Ospite dia Verissimo, racconta di essere sempre più innamorata del suoe di aver costruito con lui la famiglia che desiderava. Unica pecca? La proposta di matrimonio non è ancora arrivata.«Vedere quello che abbiamo creato insieme e che il nostro amore - racconta - è stato capace di creare è molto bello. La vita ci ha portato a essere quello che siamo adesso. Sembriamo due ragazzini anche con le nostre figlie. È ancora molto intenso quello che c'è tra noi».Nello studio del programma di Canale 5 racconta di aver affrontato la gravidanza da sola perché il compagno era lontano per lavoro. «La bambina è nata e lui non c'era. È stato duro e adesso stiamo riprendendo il tempo perso, siamo attaccati 24 ore su 24. È un bravissimo papà». Alla fatidica domanda sulle nozze risponde: «Mi piacerebbe, ma ho una famiglia, ho due figlie e amo lui sempre di più».Rocio ha conosciuto Raoul sul set di "Immaturi". Il loro è stato un amore travolgente, al punto che l'attore decise di lasciare la ex moglie, da cui aveva avuto due figli (oggi ragazzi adolescenti). La seconda gravidanza della coppia era stata annunciata qualche mese dalla stessa attrice proprio sui socialm e da subito aveva annunciato l'arrivo di una femminuccia. La figlia più grande, Luna, ha tre anni.