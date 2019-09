Rocco Schiavone, la nuova stagione resta su Rai2

La terza stagione della fortunata fiction Rocco Schiavone, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, con protagonista l'attore Marco Giallini, anche se i giochi sembravano fatti per il passaggio su Rai1, resta su Rai2 e andrà in onda in prima serata il mercoledì sera dal 2 ottobre fino al 23.



La notizia (anticipata da Dagospia) è stata confermata da fonti ufficiali della rete diretta da Carlo Freccero. La fiction con Giallini, ambientata tra Valle d'Aosta e Roma, aveva fatto registrare ottimi ascolti nelle prime due stagioni, tanto che alla presentazione dei palinsesti autunnali della tv pubblica, all'inizio di luglio, era stata annunciata la 'promozionè sulla rete ammiraglia delle nuove puntate dirette da Simone Spada, 'strappatè a Rai2. Ma qualcosa deve essere cambiato nelle ultime settimane.



Nonostante il successo la fiction, prodotta dalla Cross Production, ha sollevato polemiche da parte del centrodestra, soprattutto da esponenti di Forza Italia e Fdi, convinti che un poliziotto che fuma molte sigarette e fa uso anche di canne non sia adatto ad un pubblico per famiglie. Se il forzista Maurizio Gasparri ha parlato di «Rai della droga» perché «si promuovono i commissari tossici con le fiction che passano da una rete all'altra», Federico Mollicone, deputato di FdI, ha rilevato: «Non discuto la scelta della Rai, ma mi chiedo quale sia il modello che trasmettiamo ai giovani». Mercoledì 18 Settembre 2019, 21:15

