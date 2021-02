Rocco Casalino a “Ciao Maschio”: «Sgarbi come marito? Mai. Sì a Berlusconi»

Nelle prime due puntate il salotto di “Ciao Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo ci ha abituati a simpatiche provocazioni. Nella puntata andata in onda ieri sera su Rai1, ai tre uomini in studio è toccato mettersi nei panni di una donna e scegliere un ipotetico marito tra Vittorio Sgarbi, Fabrizio Corona e Silvio Berlusconi. A questo domanda Rocco Casalino ha risposto con convinzione: «Sicuramente non vorrei mai come marito Vittorio Sgarbi. Mai. Lo trovo fastidioso e riprovevole, e sgradevole anche esteticamente. Sicuramente Berlusconi tutta la vita, anche Corona niente malè». «Quindi Berlusconi marito e Fabrizio Corona amante?» ha sintetizzato la De Girolamo. Casalino ha risposto: «Esatto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA