Roby Facchinetti a Domenica In: «Ancora non mi rendo conto che Stefano D'Orazio non ci sia più»

Roby Facchinetti ha presentato il suo libro, "Che spettacolo è la vita", durante l'ultima puntata di Domenica In. A Mara Venier ha anche raccontato la sua festa per gli 80 anni (compiuti il mese scorso): «Il primo maggio ho compiuto 80 anni e il giorno del mio compleanno ho festeggiato con la mia famiglia e i miei amici più cari in Franciacorta, è stato bellissimo. Io sono cresciuto in una famiglia numerosa e si facevano sempre queste grandi tavolate, quindi sono diventato grande un po' con questa cosa che ci si riuniva tutti a tavola».

L'intervista di Roby Facchinetti

Nella sua intervista, Roby Facchinetti ha descritto un po' la sua vita che racconta anche nel suo libro: «Il mio vero nome è Camillo e il romanzo inizia proprio con questo. Io sono una persona molto riservata ma quest'anno ho avuto il desiderio di fare qualcosa di diverso e cioè raccontare la mia vita in un libro. Ad esempio, la mia infanzia non la conosce nessuno e nemmeno tanti particolari della mia vita cominciando da quando ero piccolo fino a oggi ma anche quando parlo dei Pooh lo faccio in un modo più intimo. Ho cercato di raccontare come ho vissuto le cose belle e quelle meno belle».

Roby Facchinetti ha quindi descritto un passaggio del libro e l'importanza che ha per lui: «L'episodio della cartella di legno che racconto, e cioè quando mia mamma mi disse che non potevo avere una cartella diversa dagli altri bambini seppur bellissima, mi insegnò che nella vita ci sono delle regole e io lo capii per la prima volta a sei anni».

Roby e i Pooh

Roby Facchinetti ha anche parlato della sua lunga storia d'amore con i Pooh che, quest'estate si esibiranno nelle piazze più famose d'Italia: «Ad aprile saranno 60 anni che i Pooh sono insieme. Ho vissuto tantissime emozioni con loro e la musica, abbiamo realizzato tanti sogni. Noi, all'inizio, non ci aspettavamo tutto il successo che abbiamo avuto. Quando abbiamo vinto Sanremo nel 1990 non lo avevamo messo in programma. Se mi chiedi di Valerio (Negrini, ndr) e Stefano (D'Orazio, ndr) io fatico ancora a parlare perché non mi sono ancora capacitato del tutto che non ci siano più. Nel periodo del Covid, la musica mi ha aiutato tantissimo e con Stefano abbiamo scritto "Rinascerò, Rinascerai"»

