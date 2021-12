Il generale Roberto Vittori a "Oggi è un altro giorno": «Quando il conto alla rovescia arriva a zero...»

Il generale Roberto Vittori ospite di Serena Bortone a "Oggi è un altro giorno" su Raiuno. Roberto Vittori è un astronauta italiano dell'Aeronautica Militare e dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Il generale Roberto Vittori ospite di Serena Bortone su Raiuno

Il generale Roberto Vittori a "Oggi è un altro giorno"

Il generale Roberto Vittori, ospite di Serena Bortone su Raiuno, ha parlato delle numerose possibilità che regalano i viaggi spaziali: «Volare nello spazio – ha raccontato - non è solo affascinante ma è l’opportunità per il futuro del pianeta terra. Estrarre le risorse da altre parti vuol dire gravare di meno sul nostro ecosistema. Lo spazio ha più anime, quello civile, con la ricerca, quello militare, con la difesa e quello commerciale, con l’opportunità di ricercare materie prime altrove».

Il momento del decollo è sempre quello più emozionante: «Una missione spaziale è una cosa molto particolare e il momento del lancio è uno dei più intensi. Inizia il conto alla rovescia e si accendono i motori, allora sai cosa lasci ma non quello che trovi. Quando arriva a zero, in otto minuti e cinquanta arrivi nello spazio, Una delle cose che cerchio di tramettere è che l’astronauta non è persona speciale, ha solo voluto dare uno sguardo al futuro. Nei prossimi anni saremo tutti astronauti…».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA