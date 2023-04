Roberto Vecchioni a "Ci vuole un fiore" di Gabbani: le malattie dei figli (e la morte di Arrigo), i problemi con l'alcol e il coming-out della figlia

di Redazione Web

Roberto Vecchioni è l'ospite speciale di Francesco Gabbani a “Ci vuole un fiore”. Il varietà - che ha come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico sulle tematiche legate all'ambiente e all'ecosostenibilità - giunto alla sua seconda edizione, si conclude questa sera, venerdì 21 aprile, alle 21:30 su Rai 1.

La Rai aveva pensato di non mandare in onda la puntata per mostare la vicinanza a Vecchioni, dopo il grave lutto. Ad annunciare il dietrofront ci ha pensato il conduttore dello show.

Arrigo Vecchioni, morto il figlio di Roberto: «Dopo tanto dolore è finalmente in pace»

Francesco Gabbani, one man show in "Ci vuole un fiore": «Ambiente? Giusto protestare, ma non in modo vandalico»

Francesco Gabbani, il tweet per Vecchioni

«Venerdì sera all’interno di “Ci vuole un fiore” andrà in onda un contributo con il Professor Roberto Vecchioni registrato precedentemente la messa in onda. Un contributo prezioso con cui il Professore ci sprona, attraverso le sue canzoni un dialogo, ad avere speranza e a credere noi stessi. È difficile trovare le parole giuste per esprimere il dolore per una così grave perdita ma ci tengo a manifestare a Roberto Vecchioni e alla sua famiglia tutta la mia vicinanza», ha scritto il cantante e conduttore sul suo profilo Twitter.

La morte del figlio Arrigo

Il cantautore si è sposato due volte. Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi Roberto Vecchioni ha avuto la sua primogenita, Francesca Vecchioni. Successivamente, nel 1981, ha sposato Daria Colombo, dalla quale ha avuto altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. L'ultimo è affetto da sclerosi multipla, e a lui l’artista ha dedicato il brano Le rose blu, una preghiera per chi come Edoardo soffre di questo tremendo male.

Lo scorso 19 aprile è morto Arrigo Vecchioni, 36 anni, il terzo figlio del cantautore Roberto. A darne l'annuncio è un post pubblicato sul profilo Facebook di Roberto Vecchioni. «Dopo tanto, tanto dolore - si legge - il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio».

I problemi con l'alcol

Al Corriere della Sera, Roberto Vecchioni, raccontò di essere finito per tre volte dentro una sala operatoria: «Ho avuto tre tumori, tre operazioni, a un polmone a un rene alla vescica».

Il cantautore ha raccontato, inoltre, di avere avuto per diversi anni una forte dipendenza dall'alcol: «Riuscivo a bere una bottiglia intera di whisky in poche ore. Una volta ho fatto una gara con Francesco Guccini a chi riusciva a scolarsi prima la propria bottiglia». Fino al momento della rinascita: «Sono riuscito a smettere del tutto di bere. Ora non mi interessa bere neanche un sorso di vino. Sette anni fa mi accorsi che stavo male, che perdevo tempo e attenzione per i figli. E da lì non ho più toccato una bottiglia».

Il coming out della primogenita

Francesca, la primagenita di Vecchioni, ha fatto in passato coming out. La stessa figlia del cantautore aveva raccontato al Corriere della Sera come aveva confessato al padre di amare una donna: «Mi chiese se frequentavo qualcuno, gli dissi che era complicato e lui subito si allarmò: “Cosa c’è che non va? È un drogato, un poco di buono? Non sarà mica in galera vero?”… “È che non sto con un uomo, papà, sto con una donna!”. Rimase un attimo in silenzio. Poi mi disse: “Ma vaff… mi hai fatto spaventare… Non sapevo più cosa pensare! Ma non me lo potevi dire subito?!”…». Francesca, attraverso la fecondazione, ha avuto due gemelline nel 2021.

Venerdì sera all’interno di "Ci Vuole un Fiore" andrà in onda un contributo con il Professor Roberto Vecchioni registrato precedentemente la messa in onda. Un contributo prezioso con cui il Professore ci sprona, attraverso le sue canzoni e un dialogo, pic.twitter.com/JPRj1belvT — Francesco Gabbani (@frankgabbani) April 19, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA