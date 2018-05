È ufficiale: «Roberto Giacobbo, uno dei più noti e apprezzati divulgatori televisivi italiani, diventa un professionista Mediaset». Lo conferma una nota di Cologno Monzese dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e l'anticipazione oggi di Tv Sorrisi e Canzoni. «Il giornalista - spiega Mediaset - ideerà e condurrà un nuovo programma di prima serata su Retequattro a partire dal prossimo autunno. E avrà il ruolo di Head of Authorative Group and Contents Television Network del nuovo canale tematico gratuito Focus che ha debuttato il 17 maggio. Mediaset accoglie con soddisfazione l'arrivo di un conduttore di qualità come Roberto Giacobbo a cui formula i migliori auguri di buon lavoro».

