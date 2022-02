Roberto Farnesi, a Citofonare Rai Due la responsabilità da padre: «Ho scoperto la paura vera, sono terrorizzato»

Roberto Farnesi, ospite a “Citofonare Rai Due”, il programma domenicale condotto da Paola Perego e Simona Ventura ha raccontato di come la sua vita sia cambiata da quando è diventato padre. «Ho una figlia di tre mesi, di nome Mia. Lei è il mio grande sogno che ho realizzato e che ho sempre voluto. Sono un papà premuroso, mi alzo tante volte la notte a vedere se Mia sta bene. Con lei ho scoperto la paura vera, sono terrorizzato da tutto. Cambiano le priorità, lei è la prima. Tutto il resto passa in secondo piano».

«Bisogna trovare la persona giusta con cui coronarlo e finalmente l’ho trovata - continua l'attore della soap “Il Paradiso delle Signore“ -. Sentivo che prima o poi sarei riuscito a diventare genitore». Farnesi fa riferimento anche a suo padre, morto quando avevo 23 anni. «Lui non aveva molto tempo da dedicarmi. Finì deportato in un campo di concentramento e da lui ho appreso i valori, ma non era troppo rigido: era di una simpatia estrema e di una semplicità spiazzante. Poi, avevo tre sorelle: da loro ho imparato molto sull’universo femminile. Capivo grazie a loro in che cosa ci rendiamo ridicoli noi uomini».

L'attore ha parlato anche del suo ruolo ne “Il Paradiso delle Signore“, e della settima stagione che è appurato che ci sarà. Ma i colpi di scena nella sesta non mancheranno: «Entro maggio ci saranno grandi sorprese per il trio storico», ha rivelato Farnesi, aggiungendo che il suo Umberto Guarnieri «si sta addolcendo. È un personaggio che mi appassiona, in quanto è molto diverso da me, tranne che per il lato imprenditoriale. Mi occupo di food da dieci anni, infatti».

