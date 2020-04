Roberto Bolle: «Ballate con me» e seleziona il suo "best of" di danza per Rai1

L’arte e la bellezza come antidoto in questi giorni di grande difficoltà. È la filosofia di Roberto Bolle Danza Con Me-Best Of, lo show, in onda domani in prima serata su Rai1, che mette insieme il meglio delle tre edizioni del programma con protagonista l’Étoile dei Due Mondi.



Che serata sarà?

«Una serata di intrattenimento molto leggero, fruibile da un pubblico vasto come quello di Rai1, che ripropone tanti numeri e momenti straordinari di danza con partner come Alessandra Ferri e Melissa Hamilton e un grande cast di ospiti, da Bocelli a Sting, Cremonini, Virginia Raffaele, Luca e Paolo... Penso che in un periodo come questo, così difficile, possa solo far bene».



Si unisce anche lei al grido “Non siamo inutili” dello scrittore Stefano Massini?

«Assolutamente sì, l’arte può fare un gran bene, sa regalare bellezza, poesia, magia. In un momento così doloroso può essere un balsamo per lo spirito e nutrimento per l’anima».



Come vede il futuro della danza e dello spettacolo?

«Molto molto incerto, è una grande incognita perché non sappiamo come e quando potremo riprendere. Soprattutto noi ballerini, che dobbiamo interagire e non possiamo mantenere le distanze di sicurezza perché dobbiamo lavorare corpo a corpo, non possiamo tornare ad esibirci finché questo virus non verrà debellato».



Lei per anni ha lavorato anche in America, lì i contagi da Covid-19 hanno superato di gran lunga quelli dell’Italia.

«Purtroppo i paesi dove il virus è arrivato dopo non hanno imparato la lezione, come sarebbe stato scontato, invece hanno parlato prima di complotti e poi si sono trovati impreparati».



La pandemia ha portato anche alla cancellazione dell’edizione 2020 del festival OnDance, da lei ideato nel 2018.

«Sì, quest’anno era previsto a giugno a Milano, la città dove è nato, e ovviamente non sarà possibile farlo. Ma ho potenziato la piattaforma OnDance con lezioni online gratuite di danza classica, contemporanea e altri generi come swing o charleston, per intrattenere e coinvolgere il pubblico, avvicinandolo alla danza».

riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA