A Capodanno su RaiUno si balla con Bolle e le stelle, Benigni ospite speciale

Balla con Bolle, almeno con gli occhi. È questo il consiglio che, alla sua terza edizione, lo show-evento Danza con me fa agli spettatori di Rai1, puntualmente nella prima serata del nuovo anno. Prodotto da Ballandi e Artedanza insieme a Rai, il programma ideato e scritto con Pamela Maffioli dal virtuoso ballerino italiano (Étoile del Teatro alla Scala di Milano e al contempo Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York, un record assoluto) segue la formula consolidata dal grande successo e alza però l'asticella, come spiega lo stesso Roberto Bolle: «Il cast è di prima grandezza e la formula resta quella di abbinare numeri di danza della tradizione dell'800 e 900 a momenti più leggeri e popolari, senza rinunciare a portare messaggi importanti».

Un mix che suona così: pezzi assoluti di danza insieme a stelle come Svetlana Zakharova, étoile del Bolshoi, e Anna Tsygankova del Dutch National Ballet, duetti con personaggi celebri come il conduttore Alberto Angela, l'attore e regista Roberto Benigni (che cercherà di entrare in competizione estetica con Bolle), il cantante Andrea Bocelli, le comiche Geppi Cucciari e Virginia Raffaele, i colleghi di risata Luca e Paolo, gli attori Giampaolo Morelli e Luca Zingaretti, la cantante Nina Zilli (in una nostalgica rievocazione degli anni di Studio 1 in Rai) e persino un duo rap composto da Marracash e Cosmo. Infine, numeri di danza legati, spiega Bolle, «a temi come l'ambiente, i migranti, la violenza sulle donne: non si fa politica, ma si cerca di suggerire la forza della compassione». Venerdì 20 Dicembre 2019, 05:01

