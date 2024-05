Roberto Benigni è l'autore de l'Eredità: sue le cinque parole della ghigliottina finale

di Ida Di Grazia

Puntata da Oscar quella di questa sera, lunedì 27 maggio, de l'Eredità. Come ha preannunciato nei giorni scorsi da Marco Liorni ci sarà un autore speciale dietro la scelta delle cinque parole che andranno a comporre la Ghigliottina: Roberto Benigni. Una sorpresa per i telespettatori in occasione dell'ultima settimana di messa in onda del game show che terminerà domenica 2 giugno.

La scorsa settimana Marco Liorni aveva annunciato ai telespettatori che il gioco della Ghigliottina, aveva un fan molto importante e che per questo ci sarebbe stata una giornata speciale in cui questa grande personalità avrebbe fatto da autore: «Unico indizio per risolvere il mistero: sarà un autore da Oscar!».

Il pensiero di tutti è andato subito a Roberto Benigni visto che, come ha evidenziato anche davidemaggio, Liorni e Benigno condividono la stessa agenzia, la Arcobaleno Tre, ma ora è ufficiale. L'attore e regista premio Oscar de" La vita è bella" sarà l'autore dell'ultimo game della serata.

