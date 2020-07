Roberto D'Agostino a Io e Te, la battuta a Diaco spiazza tutti: «Finalmente oggi non hai pianto...». E fa il pieno di ascolti

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 28 luglio, il giornalista è stato ospite nel salotto di Rai1 per festeggiare i vent'anni di. Dago ha parlato di informazione online e della situazione del nostro paese post pandemia. Poi, con la sua proverbiale schiettezza, c'è stato spazio anche per una frecciatina spiritosa al conduttore.- dicerivolgendosi a Diaco - la novità è che questa puntata è asciutta». Il riferimento è alle occasioni in cui il conduttore si è commosso in diretta. Alla battuta,L'intervista a D'Agostino fa il pieno di ascolti,