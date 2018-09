Magalli dispiaciuto per Stefania Orlando: «Fa solo le televendite»​

«Finalmente mi sento di essere tornata a casa, in uno studio tv. Pensavo di non riuscirci più, ma con tenacia ce l'ho fatta».è raggiante per essere tornata protagonista, come co-conduttrice, a I Fatti Vostri, dove ha già esordito al fianco diUn piacevole ritorno in studio per la showgirl e conduttrice, reduce dalla lunga esperienza con Easy Driver, su Rai Uno. Ora, Roberta Morise ha debuttato nella storica trasmissione di, che nel 2020 compirà trent'anni. «Tutti mi dicevano che ero pazza a lasciare una trasmissione ben collaudata, senza avere certezze future. Sinceramente, non pensavo più di riuscire a realizzare il sogno di tornare in studio, è lì che mi sento davvero me stessa» - racconta la conduttrice a Diva e Donna - «Dopo aver lasciato Easy Driver ho ritrovato la carica e il giusto sprint. Qualche volta ero stata ospite di Mezzogiorno in famiglia e lì mi hanno dato la possibilità di cantare, la mia grande passione. Devo tutto a Michele Guardì, che mi aveva detto che non potevo rimanere a casa».Una nuova avventura, quindi, per la conduttrice, che ha anche ricevuto gli auguri dell'ex compagno, il collega: «Abbiamo un rapporto ormai solo professionale, ma c'è grande stima reciproca. Quando ci siamo incontrati in Rai, si è complimentato e mi ha fatto un 'in bocca al lupo'».