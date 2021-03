Chi l'ha visto? Gabriella scomparsa in Sardegna e ritrovata in carcere in Svizzera. Cosa è successo

È stata ritrovata Gabriella Maxia, la donna di 48 anni scomparsa a Decimoputzu, nel sud della Sardegna il 26 febbraio scorso, e di cui aveva parlato ieri la trasmissione Chi l'ha visto?, con l'appello del marito che le aveva chiesto di tornare a casa o almeno di telefonare ai suoi familiari. La donna si trova in carcere a Basilea, in Svizzera, dove è stata arrestata per furto.

Gabriella si era allontanata dalla sua abitazione senza fare ritorno e senza farsi sentire con i familiari, e il marito aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri, lanciando appelli e rivolgendosi appunto anche a Chi l'ha visto?. I carabinieri della Compagnia di Iglesias, ricevuta la denuncia del marito, avevano avviato le verifiche scoprendo che la 48enne aveva preso un aereo all'aeroporto di Cagliari-Elmas per raggiungere Milano Linate. Nel capoluogo lombardo aveva eseguito un prelievo con la carta di credito e poi un altro a Zurigo in Svizzera. Forse perché rimasta senza soldi, o per qualche altra ragione, avrebbe commesso un furto ed è stata arrestata dalla polizia cantonese.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 10:39

