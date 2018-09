Domenica 30 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Sono piegata ma non spezzata». Rita Bonaccorso, ex-moglie del campione Totò Schillaci , in videocollegamento, torna a parlare adellocui si è opposta invano per anni, dichiarandolo ingiusto - come vi abbiamo raccontato su Leggo.it E subito le parole sono forti.attacca «tutti quelli che si sono appropriati della mia casa, che sono stati fetenti e morti di fame». E poi, evidentemente scossa: «Siamo arrivati al Terzo mondo, fate dei campi di concentramento e ci sterminate tutti».Dove vive oggi?, domanda«Non ho ancora una casa, non voglio fare pietà all’Italia, a me è stato fatto un atto ingiusto. La Giustizia si è impossessata delle mie cose ingiustamente. Se il mio sacrificio è servito per aiutare altra gente, va bene».cerca di spiegarle che non può accusare le persone di essersi appropriate ingiustamente della casa, vista la sentenza del Tribunale. Eattacca anche lei.«Barbara tu fai parte del Sistema», le strilla.«Quale sistema?» chiede la conduttrice.«Del Sistema - replica, senza dare spiegazioni - del Sistema».Calmati gli animi, l’ex-moglie del campione accusa: «La Giustizia In Italia non funziona, vedi il mio caso. Le fatture erano false».Totò Schillaci ha cercato di aiutarla. Voleva pagare il debito.«La controparte non si è mai voluta accordare - dichiara- non volevano essere pagati, volevano la mia casa, i miei mobili».A fine collegamento,, più calma, chiude dicendo: «Ti voglio bene Barbara».