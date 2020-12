Rita Rusic choc a Verissimo: «Vittorio Cecchi Gori? Non accetterò più che qualcuno alzi le mani...». Toffanin incredula

Rita Rusic choc a Verissimo : «Vittorio Cecchi Gori? Non accetterò più che qualcuno alzi le mani...». Silvia Toffanin incredula. Oggi, la produttrice ed ex gieffina è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato aspetti inediti del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori.

«Avevo 20 anni quando l'ho conosciuto - spiega Rita Rusic - e lui quasi 40 anni. Non era un bell'uomo, ma io mi sono innamorata perché era simpatico, divertente, accattivante. Era molto affettuoso, sempre mano nella mano. Le cose sono iniziate a cambiare quando io sono diventata una donna di successo. Per 16 anni non ha voluto che concedessi un'intervista. Il padre era competitivo con Vittorio e lui lo è stato con me. Gli ultimi anni di matrimonio sono stati pesantissimi. Il malessere era arrivato anche sui figli, Vittorio era diventato molto aggressivo. Spariva e poi tornava. Eravamo una famiglia in sofferenza».

E continua: «I miei figli non hanno sofferto la separazione, hanno sofferto la mancanza d'amore. Non hanno ricevuto amore dal padre. Io lo rispetto come padre dei miei figli e come parte del mio passato. Quello che non accetto, è che un uomo mi alzi ancora la voce o una mano. Nei momenti peggiori succede di tutto. Un giorno all'improvviso non potevo più entrare in ufficio e in casa. Adesso non ci parliamo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Dicembre 2020, 19:19

