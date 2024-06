Prima di Domani, Rita Dalla Chiesa fa infuriare Vittorio Feltri e lui abbandona lo studio: «Mi sono rotto il ca**o». Cos'è successo

Vittorio Feltri si è reso protagonista di un nuovo gesto estremo in televisione, in diretta su Rete 4 dove, a Prima di Domani, ha lasciato il collegamento con lo studio mentre parlava Rita Dalla Chiesa. Il celebre giornalista era palesemente infastidito dalle esternazioni degli altri ospiti del programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer.





Rita dalla Chiesa critica quelle immagini viste durante Maratona Mentana: 'E' pazzesco quello che stiamo vedendo'

Il gesto di Vittorio Feltri

Il suo fastidio, a quanto pare, è diventato tanto pressante da spingerlo a lasciare la trasmissione. Vittorio Feltri ha lasciato tutti sbigottiti per la maniera in cui ha dato vita a quel gesto, del tutto inconvenzionale e fuori dalle righe, come il suo stile ci ha abituati nel corso degli anni. Ma come mai questo gesto? Cosa ha scatenato la furia di Feltri?

