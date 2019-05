Rita Dalla Chiesa e il ricordo della mamma: «Se n'è andata troppo presto»

Giovedì 16 Maggio 2019, 15:22

«Della mia bellissima mamma parlo difficilmente, perché se n’è andata troppo presto: aveva solo 52 anni. Non ne parlo perché, anche se può sembrare strano, è stato uno choc ancora più violento di quello di papà. Con la vita che faceva papà purtroppo il pensiero latente che potesse accadergli qualcosa c’era sempre, con mamma no».Lo ha rivelato Rita Dalla Chiesa in un’intervista con Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Rita Dalla Chiesa ha poi spiegato: «L’avevo sentita alle due e mezza. Io ero a Roma. Lei era a Torino con papà. C’erano mio fratello e mia sorella che erano andati da Milano. Mamma era felice, aveva preparato la polenta e la sua torta di mele. Le ho detto ‘ci sentiamo stasera’ e invece dopo neanche un’ora e mezza lei non c’era più: se ne è andata con un infarto fulminante».