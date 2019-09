Rihanna come Victoria's Secret, la sfilata è un evento. «Cellulari sequestrati, foto top secret»

SavageXFenty. Rihanna rompe ogni schema alla settimana della moda di New York e trasforma la sua sfilata in un evento spettacolo.



​Secondo una classifica di Forbes, la pop star-imprenditrice è l'artista donna più ricca al mondo. A soli 31 anni il suo patrimonio è stimato 600 milioni di dollari, persino più di Madonna, Celine Dion o Beyoncé. Con Fenty è stata la prima donna nera ad entrare nel gruppo LVMH. La linea intimo SavageXFenty è stata invece lanciata nel 2018.

La passerella è stato un set allestito nell'area di Brooklyn, il Barclays Center, con centinaia di spettatori che hanno assistito come ad un concerto da stadio. Lo show è stato infatti filmato in esclusiva da Amazon e andrà in onda su Prime il 20 settembre. Uno show durato 40 minuti con un pubblico inizialmente quasi sotto shock al quale è stato proibito di usare smartphone, rigorosamente rinchiusi in una custodia all'ingresso. La passerella è stato un set allestito nell'area di Brooklyn, il, con centinaia di spettatori che hanno assistito come ad un concerto da stadio. Lo show è stato infattie andrà in onda su Prime il 20 settembre. Uno show durato 40 minuti con un pubblico inizialmente quasi sotto shock al quale è stato proibito di usare smartphone, rigorosamente rinchiusi in una custodia all'ingresso.

FOTO TOP SECRET È rimasto deluso, quindi, chi sperava di 'sbirciare' attraverso i social media in quello che è stato l'evento spettacolo per antonomasia alla Fashion Week. Se al tramonto dello show di Victoriàs Secret ha contribuito anche la scelta di un modello femminile lontano dalla realtà, Rihanna ha seguito la direzione opposta: i suoi capi sono per tutte le donne, non importa la taglia, non importa l'età.

Lo show è stato uno spettacolo di donne che in lingerie hanno ballato acrobaticamente. Donne di tutte le provenienze, dalla più magra alla più grassa, dall'etero alla trans. «La mia visione per Savage X - ha detto la popstar in un video pubblicato sul suo portale di shopping online - è stata sempre quella di far sentire le donne sicure, di metterle in grado di esprimere se stesse. Non ci sono regole per creare l'intimo. Puoi essere a tuo agio quanto ti pare e sexy quanto ti pare».



La parola d'ordine era inclusione. Sul palco supermodel, ballerine e anche cantanti che si sono esibiti per Rihanna. Tra queste Bella e Gigi Hadid, la modella plus-size Paloma Elsesser, Joan Small, Alek Wek, Cara Delevingne. A far ballare il pubblico Dj Khaled, Migos, 21 Savage, Halsey, Tierra Whack, A$AP Ferg, Fat Joe, Fabolous. Ciliegina sulla torta naturalmente la stessa Rihanna, apparsa in apertura ed in chiusura di show, prima in un completo intimo poi in un elegante abito in nero.

Mercoledì 11 Settembre 2019, 17:30

