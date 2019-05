Ricky Tognazzi a Storie Italiane: «Un voto a mio padre? Come genitore 'Non classificato'. Ma oggi...»

Era il 1988 quando Ricky Tognazzi in un'intervista, parlando del padre Ugo, diceva: "come padre gli darei un non classificato, come attore un 30 e lode".



Oggi, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, rivedendo le immagini di quell'intervista Tognazzi ha spiegato: "Sono stato un po’ severo, faceva un mestiere che lo portava in giro per il mondo, è vero che non c’era quasi mai, ma nei momenti importanti interveniva sempre, riusciva ad esserci. Oggi gli darei un trenta e lode, sia come padre sia come attore".



Il noto attore, poi, si è commosso parlando per la prima volta della madre recentemente scomparsa: "È mancata da pochi mesi, è un dolore forte. È la persona che mi ha curato, mi ha educato. C’è tanto di mia madre in me, mi ha sostenuto e ha sostenuto tanto mia figlia Sara: lei ha prima fatto le veci di mio padre e poi anche le mie. Le sono infinitamente grato". Venerdì 24 Maggio 2019, 16:25

