Rick Schroder, l'attore de Il piccolo Lord arrestato per violenza domestica

, attore 49enne noto soprattutto per essere stato il giovanissimo protagonista de Il piccolo Lord, e della serie Il mio amico Rick è statocon l'accusa di. È accaduto a Los Angeles, dove l'attore nato a Brooklyn nel 1970, vive da tempo.L'diè giunto in seguito ad un blitz della polizia della contea di Los Angeles nella casa dell'attore, dove sono stati trovati evidenti segni di colluttazione con una donna, presumibilmente la sua compagna, il cui nome non è stato reso noto.è stato poi rilasciato dietro il pagamento di una cauzione di 50mila dollari, ma non si tratta di un episodio inedito: appena un mese fa, infatti, l'attore era stato protagonista di violenze analoghe ai danni della stessa donna. Lo riporta anche Tmz , 49 anni, aveva esordito al cinema con Il campione di Franco Zeffirelli e vinse subito il Golden Globe come attore rivelazione dell'anno. Un anno più tardi arrivò la definitiva consacrazione internazionale col ruolo da protagonista nel film di Jack Gold, Il piccolo Lord, trasposizione cinematografica della storia di un ragazzino povero di New York che si ritrova all'improvviso catapultato in Inghilterra, nel castello del nonno.Il successo diproseguì negli anni successivi, ma la fama ottenuta così presto lo ha perseguitato per tutta la vita. Nella lunga carriera, l'attore è stato protagonista della sitcom Il mio amico Ricky ma col passare del tempo quel successo finì per scemare. Negli ultimi anni,ha partecipato da protagonista solo ad alcune stagioni di NYPD Blue e alcuni episodi di 24.