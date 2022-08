Rete 4, a luglio e agosto oltre 250 ore di diretta. Ripartono tutti i programmi di informazione

Dopo la ripartenza di Paolo Del Debbio di giovedì 25 agosto con “Dritto e Rovescio” (con un ottimo 9% di share), da questa settimana i programmi d’informazione di Retequattro ripartono a pieno regime: stasera torna “Quarta Repubblica” di Nicola Porro e domani riprenderà “Fuori dal Coro” di Mario Giordano.

Grazie alla scelta Mediaset di investire nell’attualità in prima serata anche nel cuore dell’estate, Retequattro è stata accesa per tutto luglio e agosto riuscendo a diventare lo spazio televisivo di riferimento per il pubblico e per i leader politici ospitati. Da “Zona Bianca” (lunedì e giovedì) a “Controcorrente” (martedì e mercoledì) a “Quarto Grado-Le Storie” e “Terzo Indizio” (venerdì) Retequattro si è distinta come rete presente tutte le sere.

E il pubblico ha gradito. Auditel certifica infatti che nelle otto settimane estive comprese tra domenica 3 luglio e sabato 27 agosto, Retequattro si è segnalata rete italiana leader d’ascolto nei programmi d’informazione in prima serata: 6,3% di media di share dal lunedì al venerdì nella fascia 21.30-23.30.

