Juke-box Renzo Arbore: «Da lunedì nella notte di RaiRadio1 insieme con i miei tesori musicali»

Salve maestro, come sta? «Mi dai solo 5 minuti che sto seguendo il discorso di Ignazio La Russa al Senato, sta facendo un bel discorso». Renzo Arbore è nel pieno della sua seconda giovinezza. Quella che indossa gli abiti della maturità. Che ti fa venire tanta voglia di raccontare la vita vissuta, tra aneddoti, programmi, concerti e le originali collezioni che tutti apprezzano, dalla musica ai cibi provenienti da ogni parte del mondo custoditi nel suo gigantesco congelatore. È la stagione dei grandi ritorni per Arbore, dopo la tv riecco la radio… «Siamo partiti con un nuovo programma per RaiCultura, in onda su Rai5 alle 22.40 e ora da lunedì 17 siamo anche su RaiRadio1 - in onda sempre dal lunedì al venerdì dall’una e mezzo di notte - grazie a Roberto Sergio e Andrea Vianello che hanno sposato il progetto. È un passaggio molto importante perché mi sono accorto che il disc jockey e il video jockey sono figure interscambiabili. Quello che raccontiamo io e Gegè Telesforo in trasmissione si presta benissimo a essere ascoltato».

Come sta andando “Appresso alla musica. In due si racconta meglio”?

«In parecchi stanno scoprendo questo programmino, un po’ carbonaro, che fa vedere i tesori straordinari delle teche e anche della mia collezione personale».

La radio è sempre giovane, più della tv, è più forte di prima, non la molla nessuno…

«Io ho festeggiato i 60 anni della radio nel 1984 con un programma che faceva 18 milioni di spettatori. Si chiamava “Cari amici e vicini lontani”. Vennero tutti, Sandra e Raimondo, Corrado, Franco e Ciccio, Monica Vitti, Alberto Sordi e tutti i protagonisti della radio. Adesso nel 2024 Radiorai compie 100 anni. Sarà un altro grande evento. Anche perché RadioRai è guidata molto bene».

È più moderna la radio che la tv…



