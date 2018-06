Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chiusa, per ora, la sua parentesi politica o almeno quella al governo,è pronto a ripartire: è storia nota il fatto che l’ex Presidente del Consiglio stia girando il mondo per conferenze, ma ciò che Renzi avrebbe in mente, secondo quanto afferma il quotidiano La Verità, è qualcosa di diverso e che farà decisamente parlare. Renzi avrebbe infatti in programma di lanciare un progetto televisivo.Il progetto sarebbe una trasmissione in quattro puntate sulla città di Firenze, e Renzi lo starebbe sviluppando insieme a Lucio Presta, agente televisivo di tante star del piccolo schermo come Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Simona Ventura, Gianni Morandi e Belen Rodriguez. L’ex premier e l’agente tv sarebbero stati anche avvistati nei corridoi di Palazzo Vecchio per le prime riprese: gli argomenti sarebbero la storia di Firenze, le eccellenze del territorio, le start up e il futuro della città.Un Renzi in versione Alberto Angela insomma, pronto a riprendersi la scena. Quello che non è chiaro è quale emittente potrebbe dare spazio al ritorno, in vesti diverse, di Matteo Renzi in televisione: con la Rai che sembra poco probabile e una Mediaset a dir poco combattuta, attualmente il network ‘favorito’ è Discovery, con cui Presta è in ottimi rapporti.