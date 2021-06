Red Canzian, da Diaco il ricordo di Franco Battiato: «Conobbi la parmigiana grazie a sua madre»

«Franco era il connubio più preciso che io abbia mai visto tra leggerezza e profondità, era un equilibrio perfetto fra queste due cose. Ci siamo conosciuti e frequentati a Londra quando lui scrisse il mio secondo 45 giri, registrammo con una band pazzesca e poi a Milano andavo spesso a mangiare un piatto che non conoscevo essendo veneto, le melanzane alla parmigiana, deliziose, dalla sua mamma».

È il ricordo emozionato di Franco Battiato che Red Canzian, ospite di Pierluigi Diaco su Rai Radio2 a Ti sento, ha voluto condividere con gli ascoltatori.

«Eravamo nella stessa bottega, la Bla Bla, un’etichetta dove si faceva ricerca», continua il cantante in diretta su Radio2 e in streaming video su RaiPlay. «Un giorno Franco arrivò con un VCS3 che era l’antesignano di qualsiasi sintetizzatore e si mise lì per ore, per giorni, a schiacciare quei bottoni per tirare fuori due o tre suoni che poi ha messo in Pollution. Era bello perché lui ricercava pur non sapendo cosa stesse cercando, aveva un bisogno profondo di conoscere», ha ricordato Canzian.

