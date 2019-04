Red Canzian, a Storie Italiane la telefonata a sorpresa per la figlia che si sposa

Red Canzian ha voluto fare un augurio speciale in diretta tv alla figlia che il 22 giugno convolerà a nozze. Il celebre cantante dei Pooh ha telefonato a sorpresa nello studio di Eleonora Daniele, mentre la conduttrice di Storie Italiane su Rai1 intervistava Chiara Canzian e il futuro marito Sandro Cisolla. “Sono molto contento – ha detto Red Canzian –. Sono belli perché fanno le cose con il cuore: non guardano ai fronzoli, alle mode, o ai loghi e alle marche, ma guardano al sodo della vita. In un mondo di esempi molto spesso sbagliati questo è un esempio bello, forte della sua semplicità”. E sul futuro genero Canzian ha spiegato: “Sandro è figlio di un mio amico musicista che non c’è più, con il quale iniziammo a suonare da bambini. Per lui ho un affetto non solo da futuro suocero ma anche un po’ da papà”. Ultimo aggiornamento: 18:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA