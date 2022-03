Red Canzian, a Domenica In la malattia e il ricovero: «Mi è apparso Stefano D'Orazio»

Red Canzian, ospite a Domenica In, racconta la difficile malattia che l'ha costretto in ospedale da gennaio fino al 4 marzo. Ricoverato d'urgenza Treviso, Red ha parlato dei giorni in ospedale in cui sognava il suo compagno d'avventura con i Pooh, Stefano D'Orazio, ormai scomparso. «Quando mi sono operato il primo ad apparirmi è stato lui. All'inizio non l'ho riconosciuto ma poi l'ho guardato in viso: era Stefano».

Leggi anche > Isola dei Famosi 2022, il cast dei concorrenti

La malattia l'ha colpito proprio all'esordio del suo spettaoclo Casanova opera pop, impedendogli di gioire del debutto, dopo 3 anni di lavoro. Ricoverato il 4 gennaio, Canzian ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan con video e stories Instagram. Soltanto dopo un mese esatto aveva detto di essere uscito per la prima volta a respirare: «L'aria vera, quella pura che mi mancava. Dovrò restare qui ancora un po', quello che ho avuto era molto brutto. Ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o mettere dei post, ma sappiate che sto bene, respiro e cammino con le mie gambe» diceva nelle sue comunicazioni.

Di fronte all'augurio di Mara Venier di non incorrere più in situazioni così, Canzian risponde: «Forse la vita vuole mettermi alla prova, visto che ogni 5 anni mi succede qualcosa. Ma sono fortunato visto che ora posso raccontare cosa mi è successo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA