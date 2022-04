Guess my age su Tv8 chiude con il record stagionale di ascolti

Record di ascolti nell’ultimo mese per “Guess My Age”, il programma dell’access prime time di Tv8, condotto da Max Giusti.

E' proprio la puntata del 26 aprile che ha segnato un nuovo record stagionale in ascolto medio con 448mila telespettatori (1,93% di share) e un picco di oltre 600mila telespettatori. Il programma è andato avanti come un diesel in un crescendo continuo fino al record di ieri e in generale dell'ultimo mese.



Le ultime 30 puntate trasmesse, infatti, hanno visto un trend positivo con una crescita del 20% rispetto al mese precedente.

Da evidenziare soprattutto l’ottimo riscontro tra le donne 20-34 anni, dove la trasmissione supera nettamente il 2% di share. La permanenza sul programma si stabilizza in questo periodo al di sopra del 33% (migliorando i dati di gennaio e febbraio). Anche la copertura migliora con oltre un milione di contatti medi a puntata (in aumento rispetto alla media di gennaio e febbraio).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Aprile 2022, 23:51

