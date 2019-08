Reazione a catena, tornano in gara I tre di Denari: ecco quando

Ilary Blasi, karaoke "porno" al compleanno di Teo Mammucari. Lui la stronca: «Hai una voce...»​

Lunedì 12 Agosto 2019, 15:27

Una novità che farà piacere a molti telespettatori di Reazione a catena. Nel programma, che quest'anno è condotto da Marco Liorni, faranno il loro ritorno i, i tre ragazzi che nel 2017 erano riusciti a vincere quasi 40 puntate, portando a casa un premio complessivo di 400mila euro.Francesco Nonnis, Micheal Di Liberto e Marco Burato torneranno a gareggiare a Reazione a catena dal 18 al 22 settembre, ovviamente sempre su. L'indiscrezione, rivelata da Tv Sorrisi e Canzoni, è riportata anche da TvZap. Il motivo del ritorno deia Reazione a Catena è molto semplice: i tre ragazzi, amatissimi dal pubblico, se la vedranno infatti con le tre squadre che, in quest'ultima edizione, si sono aggiudicate i montepremi più alti. Una sorta di Champions League del programma, un appuntamento imperdibile per tanti telespettatori.sono quindi pronti a tornare in tv, per la gioia del pubblico femminile, che aveva apprezzato soprattutto la bellezza di Marco Burato.