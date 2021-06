Reazione a Catena, la risposta del concorrente fa infuriare i fan: «Ha detto una parolaccia». Liorni reagisce così

Reazione a Catena , la risposta del concorrente fa infuriare i fan: «Ha detto una parolaccia». Marco Liorni reagisce così. In onda su Rai1, il quiz estivo condotto da Marco Liorni. Stasera a confrontarsi, le campionesse Pignolette e gli sfidanti i Coccodrilli Ma durante il gioco accade qualcosa di inaspettato.

Le due squadre devono indovinare una parola di cinque lettere che finisce con "gna". Le tentano tutte: «Lagna, legna, fogna...». Ma sono tutte errate. Uno dei concorrenti dei Coccodrilli allora prova: «Cagna». E si lascia sfuggire un sorriso. Marco Liorni, con professionalità, va avanti nel gioco.

Ma la risposta sibillina non passa inosservata su Twitter. Immediati i commenti dei follower: «Cagna non si può sentire». E ancora: «Ho acceso adesso e ho sentito urlare quella parola...». Il gioco continua. Alla fine sono le Pignolette ad avere la meglio. Le concorrenti di Foligno si confermano campionesse, giocando all'ultima parola per 19.250 euro. Le parole a disposizione sono "voce e rotta". Le Pignolette provano con "collo", ma la risposta era "corridoio". Domani ci riprovano.

