Reazione a Catena, nessuno riesce a rispondere alla domanda. Liorni rivela: «È troppo difficile...»

Reazione a Catena choc, nessuno riesce a rispondere alla domanda. Marco Liorni commenta: «È molto difficile...». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz estivo di Rai1. A spuntarla ancora una volta, i campioni in carica Fraintesi che compiono l'impresa e indovinano l'ultima parola senza il terzo elemento. Aggiudicandosi 70mila euro. Ma è durante la catena musicale che avviene qualcosa di inaspettato.

Il conduttore inizia a snocciolare gli indizi: «Insegna, scritta e prova...». E ad ogni indizio corrisponde una nota in più. Il motivo risulta però piuttosto complicato da riconoscere con poche note a disposizione, tanto che Liorni commenta ironico: «Mette soggezione...». Poi aggiunge: «Se qualcuno a casa ha già indovinato siete davvero bravi, con questi indizi è difficile». Si continua fino alla fine degli aiuti, ma né i campioni né gli sfidanti riescono a indovinare. Alla fine svela tutto, il conduttore: «Il brano è Neon di Elisa e Marracash». Sui social, la catena musicale divide. Se c'è chi l'ha riconosciuta subito, per altri era davvero difficile: «Non avevo capito...».

Si procede con il gioco. All'ultima parola arrivano i campioni che indovinano senza il terzo elemento: «Distanza». Festa in studio per la vittoria di 70mila euro. Domani ci riprovano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 22:44

