Reazione a Catena, la gaffe delle concorrenti: «Cantante antipatico? Ultimo». Cosa è successo

Reazione a Catena è uno dei programmi più amati di Rai 1 che va in onda ogni sera prima del telegiornale. Il gioco che mette alla prova i concorrenti con quiz, indovinelli di termini e catene di parole, riserva sempre qualche sorpresa e gaffe. Infatti, per aggiudicarsi tanti punti e arrivare all'ultimo step con una cifra cospicua è necessario rispondere alle domande il più in fretta possibile, anche se, a volte questo fattore può trarre in inganno. Così, è successo anche nell'ultima puntata dello show.

Uno dei giochi più temuti di Reazione a Catena è, sicuramente, L'Intesa Vincente, ovvero quella che permette a una delle due squadre di accedere all'ultimo gioco e, magari, vincere il montepremi accumulato in precedenza. In questo gioco due concorrenti comunicano con il terzo, che deve indovinare la parola nel minor tempo possibile, scambiandosi vari vocaboli che porteranno l'amico a prenotarsi tramite il pulsante rosso per rispondere. Nell'ultima puntata, le ragazze della squadre de "Le Roselle" hanno fatto una gaffe che ha fatto divertire il pubblico a casa e quello in studio. Ad un certo punto la parola da indovinare era l'aggettivo Ultimo che, però, è anche il nome dell'artista romano, quindi, le concorrenti hanno cominciato a giocare così: «Cantante», «Antipatico» e l'amica ha chiamato il nome del musicista. Marco Liorni ha detto, sorridendo: «Ma come antipatico?», salvo poi proseguire con il gioco.

Il video è virale

Anche se, Marco Liorni ha cercato di passare in fretta alla parola successiva, il video de "Le Roselle" è già diventato virale sui social: le tre concorrenti, prese dalla fretta, si sono dovute arrangiare in qualche modo e la loro gaffe ha fatto divertire moltissimi utenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 09:00

