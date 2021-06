Reazione a Catena, il gesto choc dei concorrenti fa infuriare i fan: «Sono impazziti?». Marco Liorni senza parole

Reazione a Catena , il gesto inaspettato dei concorrenti fa infuriare i fan: «Sono impazziti?». Marco Liorni senza parole. Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale dell'estate di Rai1. A sfidarsi stasera, le campionesse Pignolette con gli sfidanti i Promessi Sposi. Ma durante una della manche accade qualcosa di inaspettato.

"Pomo della discordia", una risposta non data durante l'intesa vincente. A giocare, gli sfidanti. I promessi sposi sono in vantaggio sulle Pignolette per 7 a 6, praticamente hanno la vittoria in tasca. Ma a quel punto, i concorrenti prendono una decisione inaspettata: «Giochiamo il raddoppio». Questo vuol dire che sbagliando risposta avrebbero perso due punti, tornando in svantaggio. Ed è proprio quello che succede. Complice, forse, l'emozione, i Promessi Sposi sbagliano le successive risposte e perdono clamorosamente. Anche il conduttore resta basito: «Ve la siete giocate un po' male, forse per inesperienza...».

Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Ma sono impazziti? Avevano la vittoria in tasca». E ancora: «Come è venuto in mente loro di giocare il raddoppio? Erano in vantaggio...». Alla fase finale, ancora una volta dunque le Pignolette. Le campionesse indovinano l'ultima parola (riserva, ndr) e vincono 4.625 euro. Domani si torna a giocare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 20:56

